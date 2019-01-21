Врачей омской скорой, которых коллега обвинила в изнасиловании, признали невиновными

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-21T11:52:29+03:00

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Завершилась доследственная проверка дела сотрудгицы омской скорой, которая обвинила двоих коллег-врачей в сексуальных домогательствах. Как сообщили в пресс-службе областного СУСК, следователи пришли к выводу, что оснований для обвинения мужчин по статье «Изнасилование» нет.

Напомним, неприятный инцидент произошел днем 1 января на подстанции скорой помоши в Старом Кировске. Начало Нового года в комнате отдыха отмечали 40-летняя женщина-фельдшер и двое врачей - мужчины 53 и 56 лет. А через шесть дней фельдшер пришла на работу и сообщила заведующей подстанцией - она написала на врачей заявление в полицию.

Проверку по такому тяжкому обвинению провел региональный Следком, собственную проверку начали и в скорой. Как стало ясно из объяснительных, которые были собраны со всех свидетелей, находившихся на подстанции в тот день, речи об изнасиловании не идет. Выяснилось, что мужчины неудачно пошутили в адрес коллеги, это оскорбило женщину.

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