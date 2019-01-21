В центре Омска забор упал на 10 припаркованных машин

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-21T11:42:27+03:00

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Омичи в соцсетях опубликовали фотографии упавшего забора в центре Омска. Местные жители припарковали свои машины по адресу Третьяковская, 69. Прямо на машины внезапно упал металлический забор, который огораживал заброшенную стройку. Он повредил все 10 машин, которые стояли вдоль него.

Сейчас владельцы автомобилей вышли на звуки сигнализации и ждут сотрудников ГИБДД, чтобы оформить происшествие. Вероятно, потом они будут подавать иск в суд на владельцев забора, который должен будет оплатить владельцам ремонт машин. У большинства автомобилей поврежден задний бампер и багажник. Впрочем, многие утверждают, что по знакам парковки там нет, и во всем виноваты владельцы машин, оставляющие свои автомобили на любом свободном клочке земли.