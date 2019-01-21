2019-01-21T11:06:19+03:00
Общество

Слякоть с дорог Омска уберут только вечером

Пока рабочие будут чистить остановки и тротуары
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Слякоть с дорог Омска уберут только вечеромСлякоть с дорог Омска уберут только вечеромФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последствия вчерашнего снегопада и слякоть с дорог коммунальщики будут устранять с 20.00 сегодняшнего дня. Пока же они заняты очисткой тротуаров, остановок и переходов.

- Особое внимание уделено очистке посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек и переходов, тротуаров, парковых зон. В ночную смену, начиная с 20:00, будет проводиться общее прометание улиц, а также плановые работы по вывозу снега, — сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.

Первостепенно дорожники будут очищать основные автомагистрали, а уже затем второстепенные дороги. За прошедшие выходные из города было вывезено около 9 тысяч кубов снега, коммунальщики планируют наращивать объемы до 10 тысяч в сутки.

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