Омич убил знакомого, когда тот отказался заплатить за баню

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-21T10:28:30+03:00

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Мужчина со своим другом отмечал Крещение у себя в комнате в общежитии на 4-ой Транспортной. Они много выпили и решили продолжить праздновать в бане. Гость предложить оплатить баню хозяину комнаты. Мужчина отказался и выгнал гостя из комнаты. В ответ он стал стучать в дверь и громко ругаться. Хозяин комнаты взял кухонный нож, открыл дверьи ножом ударил соседа в ногу.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 50-летний мужчина попал соседу прямо в артерию в ноге. Он умер от обширной кровопотери всего за несколько минут. Приехавшие медики уже не смогли спасти истекающего кровью мужчину. Сейчас следователи окончательно устанавливают все обстоятельства произошедшего.