2019-01-21T09:59:29+03:00
Общество

Омский бизнесмен после преднамеренного банкротства обманул банк на 171 млн

Предпринимателю грозит 6 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский бизнесмен после преднамеренного банкротства обманул банк на 171 млнОмский бизнесмен после преднамеренного банкротства обманул банк на 171 млнФото: Мария ЛЕНЦ
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Омский предприниматель, владелец компании по продаже пива, имел многомиллионные долги перед кредиторами. В качестве залога у кредиторов значилась алкогольная продукция. Зная это, 55-летний предприниматель продал всю продукцию, которая была в залоге, а затем организовал процедуру самобанкротства.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, в феврале прошлого года предприятие ликвидировали. У должника на тот момент не выявили деньги и другое имущество, чтобы отдать долг кредиторам. Обман через некоторое время раскрылся, и банковская организация подала на бизнесмена в суд. Он оказался должен больше 171 миллиона рублей. За обман ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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