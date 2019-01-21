2019-01-21T09:42:42+03:00
Общество

Омичей предупредили об опасном молоке с предприятия-призрака

Его обнаружили на Дальнем Востоке
Анна МИКУЛА
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Происхождение молока оказалось невозможно установить.Происхождение молока оказалось невозможно установить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Роспотребнадзоре по Омской области предупреждают местных жителей о молочных продуктов непонятного происхождения, которое может появиться на полках магазинов региона.

- По поступившей информации из Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в обороте может находиться фальсифицированная молочная продукция (творог с массовой долей жира 9% и сметана ТМ «Милка» с массовой долей жира 15%) изготовителя ООО «Дальпродукт» (юридический адрес: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 200, оф. 51, фактический адрес: Хабаровский край, с. Соколовка, ул. Зеленая, 9), - сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Как выяснилось, это предприятие-призрак не занимается производством молочки, поэтому вопрос о качестве продукции остается только догадываться.

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