2019-01-21T09:05:33+03:00
Общество

Главные игры молодежного чемпионата пройдут не в Омске

В нашем городе сыграют лишь несколько второстепенных матчей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Идею о проведение молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в двух городах Омске и Новосибирске прокомментировал Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он заявил, что перенос нескольких матчей в Омск обоснован только тем, что городу нужно спасать «Арену-Омск».

- Сначала мы рассматривали только Новосибирск, потом, когда решение было уже принято, из ФХР поступил запрос, чтобы Омск тоже стал принимать это мероприятие. Мы все знаем проблемы Омска, что там сейчас нет арены. Это хорошая возможность для города, чтобы построить ее, - заявил Фазель порталу «Чемпионат».

По словам Фазеля, главные матчи – финал и полуфинал пройдут в Новосибирске. Там же все матчи будет играть сборная России. Омичам останется довольствоваться только второстепенными матчами.

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