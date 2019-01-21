На пожаре в Уфе погибли трое омских вахтовиков
Они не смогли выбраться из горящей бани
По факту случившегося Следственный комитет РФ по Республике Башкирия начал проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Трагически новости пришли из Уфы. В ночь на 21 января в поселке Цветы на пожаре погибли три человека.
По информации Ufa1.ru, ссылающегося на свои источники, все трое были жителями Омска, приехавшими в Башкирию на заработки. По предварительным данным мужчины 28, 34 и 39 лет, не смогли выбраться из горящего помещения на улице Азналинской. Они погибли, надышавшись угарным газом.
По факту случившегося Следственный комитет РФ по Республике Башкирия начал проверку.