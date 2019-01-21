2019-01-21T09:06:08+03:00
Общество

На пожаре в Уфе погибли трое омских вахтовиков

Они не смогли выбраться из горящей бани
Анна МИКУЛА
Поделиться:
По факту случившегося Следственный комитет РФ по Республике Башкирия начал проверку.По факту случившегося Следственный комитет РФ по Республике Башкирия начал проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Трагически новости пришли из Уфы. В ночь на 21 января в поселке Цветы на пожаре погибли три человека.

По информации Ufa1.ru, ссылающегося на свои источники, все трое были жителями Омска, приехавшими в Башкирию на заработки. По предварительным данным мужчины 28, 34 и 39 лет, не смогли выбраться из горящего помещения на улице Азналинской. Они погибли, надышавшись угарным газом.

По факту случившегося Следственный комитет РФ по Республике Башкирия начал проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» списал 5 млн рублей пени
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Главные игры молодежного чемпионата пройдут не в Омске
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
Омский музей просит подарить трактор для экспозиции
Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз
В Омской области возникла опасность загрязнения питьевой воды
В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных
Банду будут судить за разбой возле ТЦ «Омский»
В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке
Омичам рекомендовали не держать дома елки слишком долго - это опасно
Омичка отсудила 124 тысячи за падение в подъезде
На Левобережье Омска столкнулись такси и микроавтобус
Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор
Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке