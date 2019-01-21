2019-01-21T08:49:40+03:00
Общество

Омский музей просит подарить трактор для экспозиции

Машина требуется «Старине Сибирской»
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Музею нужен вот такой «Сталинец». Фото: vk.com/starinasibМузею нужен вот такой «Сталинец». Фото: vk.com/starinasib
Изменить размер текста:

С необычным обращением к жителям региона обратились сотрудники музея «Старина Сибирская» из Большеречья. Они просят подарить им трактор.

- Для расширения интерактивной экспозиции «Автомобили и сельскохозяйственная техника середины XX века», музей-заповедник разыскивает уцелевший образец трактора С-80 или С-100 («Сталинец»), - говорится в обращении. - Огромная просьба! Друзья и товарищи, если у вас есть какая-то информация, сообщите нам! Помогите сохранить историю наших предков!

Если у вас есть ненужный трактор и вы готовы помочь музею, звоните по номеру: 8 (38169) 2 12 45, пишите в сообщения группы «ВКонтакте» или на е-mail: starina_sib@mail.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» списал 5 млн рублей пени
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Главные игры молодежного чемпионата пройдут не в Омске
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На пожаре в Уфе погибли трое омских вахтовиков
Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз
В Омской области возникла опасность загрязнения питьевой воды
В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных
Банду будут судить за разбой возле ТЦ «Омский»
В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке
Омичам рекомендовали не держать дома елки слишком долго - это опасно
Омичка отсудила 124 тысячи за падение в подъезде
На Левобережье Омска столкнулись такси и микроавтобус
Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор
Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке