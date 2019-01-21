Омский музей просит подарить трактор для экспозиции

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-21T08:49:40+03:00

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С необычным обращением к жителям региона обратились сотрудники музея «Старина Сибирская» из Большеречья. Они просят подарить им трактор.

- Для расширения интерактивной экспозиции «Автомобили и сельскохозяйственная техника середины XX века», музей-заповедник разыскивает уцелевший образец трактора С-80 или С-100 («Сталинец»), - говорится в обращении. - Огромная просьба! Друзья и товарищи, если у вас есть какая-то информация, сообщите нам! Помогите сохранить историю наших предков!

Если у вас есть ненужный трактор и вы готовы помочь музею, звоните по номеру: 8 (38169) 2 12 45, пишите в сообщения группы «ВКонтакте» или на е-mail: starina_sib@mail.ru.