2019-01-21T08:47:18+03:00
Общество

Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз

Его, наконец, арестовали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Все три раза он был сильно пьянВсе три раза он был сильно пьянФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, первый раз сообщение об омиче, который грабил офисы быстрых займов, чтобы потом купить продукты появилось три недели назад. После первого ограбления его отпустили под подписку о невыезде. Тогда он украл 13 тысяч рублей.

Однако 24-летний грабитель решил не останавливаться и пошел на преступление во второй раз. Он украл в офисе микрозаймов в том же районе на Лобкова 5 тысяч рублей, но оставил кассиру несколько сотен на чай и конфеты. По словам грабителя, украденные деньги он потратил на «печеньки, вафельки и коктейль».

Как выяснилось, после второго ограбления его снова отпустили под подписку, поэтому он и решился на преступление в третий раз. В том же районе он украл из офиса быстрых займов 4 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе городской полиции. В третий раз он также потратил деньги на еду. Сейчас на омича завели три уголовных дела, его наконец-то заключили под стражу до решения суда.

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