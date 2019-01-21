Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз
Напомним, первый раз сообщение об омиче, который грабил офисы быстрых займов, чтобы потом купить продукты появилось три недели назад. После первого ограбления его отпустили под подписку о невыезде. Тогда он украл 13 тысяч рублей.
Однако 24-летний грабитель решил не останавливаться и пошел на преступление во второй раз. Он украл в офисе микрозаймов в том же районе на Лобкова 5 тысяч рублей, но оставил кассиру несколько сотен на чай и конфеты. По словам грабителя, украденные деньги он потратил на «печеньки, вафельки и коктейль».
Как выяснилось, после второго ограбления его снова отпустили под подписку, поэтому он и решился на преступление в третий раз. В том же районе он украл из офиса быстрых займов 4 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе городской полиции. В третий раз он также потратил деньги на еду. Сейчас на омича завели три уголовных дела, его наконец-то заключили под стражу до решения суда.