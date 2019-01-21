2019-01-21T08:40:59+03:00
Общество

В Омской области возникла опасность загрязнения питьевой воды

Это произошло из-за безответственного сельхозпроизводителя
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Грязная вода могла смешаться с питьевой.Грязная вода могла смешаться с питьевой.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
Изменить размер текста:

Критическая ситуация сложилась в Нововаршавском районе. Местный сельхозпроизводитель для своих нужд пробурил шесть скважин. Три из них были давно заброшены, но не законсервированы. Из-за этого возникла опасность загрязнения от этих источников питьевой воды, находившейся рядом.

- В нарушение положений действующего законодательства ликвидация данных скважин путем тампонажа в целях устранения опасности загрязнения источников воды произведена не была, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В этой связи прокуратура направила в Нововаршавский районный суд Омской области исковое заявление с требованием к организации принять предусмотрены законом меры. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

После вступления в законную силу судебного акта прокуратура проконтролирует его исполнение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» списал 5 млн рублей пени
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Главные игры молодежного чемпионата пройдут не в Омске
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На пожаре в Уфе погибли трое омских вахтовиков
Омский музей просит подарить трактор для экспозиции
Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз
В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных
Банду будут судить за разбой возле ТЦ «Омский»
В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке
Омичам рекомендовали не держать дома елки слишком долго - это опасно
Омичка отсудила 124 тысячи за падение в подъезде
На Левобережье Омска столкнулись такси и микроавтобус
Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор
Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке