В Омской области возникла опасность загрязнения питьевой воды

СЕГОДНЯ 08:39 2019-01-21T08:40:59+03:00

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Критическая ситуация сложилась в Нововаршавском районе. Местный сельхозпроизводитель для своих нужд пробурил шесть скважин. Три из них были давно заброшены, но не законсервированы. Из-за этого возникла опасность загрязнения от этих источников питьевой воды, находившейся рядом.

- В нарушение положений действующего законодательства ликвидация данных скважин путем тампонажа в целях устранения опасности загрязнения источников воды произведена не была, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В этой связи прокуратура направила в Нововаршавский районный суд Омской области исковое заявление с требованием к организации принять предусмотрены законом меры. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

После вступления в законную силу судебного акта прокуратура проконтролирует его исполнение.