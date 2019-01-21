2019-01-21T08:29:31+03:00
Происшествия

Банду будут судить за разбой возле ТЦ «Омский»

Они выслеживали тех, на кого нападут в машине с чужими номерами
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Дело передано в суд.Дело передано в суд.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Центральном суде будут судить двоих омичей 24 и 28 лет, которых обвиняют в разбойном нападении. По версии следствия, в марте они сняли номера с припаркованного во дворе на улице Гуртьева «Рено Логан». Через месяц они установили их на ВАЗ 21043. На этом авто они приехали на парковку перед ТЦ «Омский», сами надели медицинские маски. В машине они отслеживали тех, на кого нападут.

- После чего, применяя распылители слезоточивого и раздражающего вещества, они напали на гражданина, который обналичил в банкомате денежные средства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Злоумышленники сорвали с потерпевшего верхнюю одежду, в которой находились денежные средства в сумме 310 тысяч рублей, и скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Нападавших удалось задержать. Свою вину они признали лишь частично, но ущерб до сих пор не компенсировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» списал 5 млн рублей пени
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Главные игры молодежного чемпионата пройдут не в Омске
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На пожаре в Уфе погибли трое омских вахтовиков
Омский музей просит подарить трактор для экспозиции
Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз
В Омской области возникла опасность загрязнения питьевой воды
В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных
В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке
Омичам рекомендовали не держать дома елки слишком долго - это опасно
Омичка отсудила 124 тысячи за падение в подъезде
На Левобережье Омска столкнулись такси и микроавтобус
Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор
Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке