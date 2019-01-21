Банду будут судить за разбой возле ТЦ «Омский»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-21T08:29:31+03:00

Они выслеживали тех, на кого нападут в машине с чужими номерами

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В Центральном суде будут судить двоих омичей 24 и 28 лет, которых обвиняют в разбойном нападении. По версии следствия, в марте они сняли номера с припаркованного во дворе на улице Гуртьева «Рено Логан». Через месяц они установили их на ВАЗ 21043. На этом авто они приехали на парковку перед ТЦ «Омский», сами надели медицинские маски. В машине они отслеживали тех, на кого нападут.

- После чего, применяя распылители слезоточивого и раздражающего вещества, они напали на гражданина, который обналичил в банкомате денежные средства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Злоумышленники сорвали с потерпевшего верхнюю одежду, в которой находились денежные средства в сумме 310 тысяч рублей, и скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Нападавших удалось задержать. Свою вину они признали лишь частично, но ущерб до сих пор не компенсировали.