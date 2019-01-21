2019-01-21T07:49:42+03:00
Общество

Омичам рекомендовали не держать дома елки слишком долго - это опасно

Об этом предупредили спасатели
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Отслужившие елки советуют скорее выкидывать.Отслужившие елки советуют скорее выкидывать.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Праздник давно прошел, но некоторые омичи до сих пор не выкинули из своих квартир новогодние сосны и елки. Тем временем такая беспечность может привести к опасности.

- Сухая хвоя при контакте с гирляндой представляет опасность возникновения пожара. Высохшее хвойное дерево вспыхивает буквально, как фитиль, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Искусственные елки тоже пожароопасны, кроме того, при горении синтетики выделяются токсичные вещества. Включать огни на елке детям можно только в присутствии взрослых. Гирлянды нельзя оставлять без присмотра, чтобы не допустить короткого замыкания, поэтому их нужно выключать, уходя из дома или ложась спать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Росводоканал Омск» списал 5 млн рублей пени
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Главные игры молодежного чемпионата пройдут не в Омске
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
На пожаре в Уфе погибли трое омских вахтовиков
Омский музей просит подарить трактор для экспозиции
Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз
В Омской области возникла опасность загрязнения питьевой воды
В Омск везут еще 60 тысяч электронных проездных
Банду будут судить за разбой возле ТЦ «Омский»
В Омске тушат серьезный пожар в дачном поселке
Омичка отсудила 124 тысячи за падение в подъезде
На Левобережье Омска столкнулись такси и микроавтобус
Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор
Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке