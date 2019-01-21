Омичам рекомендовали не держать дома елки слишком долго - это опасно

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-21T07:49:42+03:00

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Праздник давно прошел, но некоторые омичи до сих пор не выкинули из своих квартир новогодние сосны и елки. Тем временем такая беспечность может привести к опасности.

- Сухая хвоя при контакте с гирляндой представляет опасность возникновения пожара. Высохшее хвойное дерево вспыхивает буквально, как фитиль, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Искусственные елки тоже пожароопасны, кроме того, при горении синтетики выделяются токсичные вещества. Включать огни на елке детям можно только в присутствии взрослых. Гирлянды нельзя оставлять без присмотра, чтобы не допустить короткого замыкания, поэтому их нужно выключать, уходя из дома или ложась спать.