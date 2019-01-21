Омичка отсудила 124 тысячи за падение в подъезде

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-21T07:29:02+03:00

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Жительница многоэтажки в Камерном переулке, 17 подала в суд на компанию, обслуживающую ее дом. Женщина сильно подвернула ногу.

- В подъезде дома, расположенного по адресу ул. Камерный переулок, 17, женщина упала, подвернув ногу из-за не заделанной трещины, оставшейся между бетонными частями пола после замены старой деревянной двери, в результате чего получила травму, ставшую причиной нравственных и физических страданий и утраты заработка на период прохождения лечения, - сообщает пресс-служба областного УФССП.

Коммунальщики пытались объяснить, что приняли дом на баланс уже с новой дверью и трещиной, но эти доводы не убедили судью. Недочет, доставшийся в наследство от предыдущей управляющей компании, все равно надо было исправить.

Ответчика обязали выплатить потерпевшей 124 тысячи рублей: 38 тысяч рублей - возмещение утраченного заработка, 45 тысяч рублей - компенсация причиненного морального вреда, 41 тысяча рублей - штраф в пользу потребителя.