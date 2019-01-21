На Левобережье Омска столкнулись такси и микроавтобус

СЕГОДНЯ 07:28 2019-01-21T07:28:49+03:00

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Утро понедельника на Левобережье началось с серьезной аварии на одном из перекрестков. В ДТП попала машина «ЯндексТакси» и микроавтобус. Авария произошла на перекрестке улиц Дмитриева и 70 Лет Октября. Находился ли кто-то из пассажиров в микроавтобусе или в машине такси, пока неизвестно.

«Газель» сильных повреждений не получила, однако передняя часть у машины такси сильно разбита – помят капот и бампер. Очевидцы не сообщают, кто виновник аварии, но в комментариях омичи обвиняют во всем таксистов, которые лихо ездят по дорогам города и часто попадают в аварии. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, на Левобережье из-за столкновения образовалась пробка.