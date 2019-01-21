Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор
Ледяную горку построили на территории Лицея №66, расположенного на улице Рабиновича в центре Омска. Горожане опубликовали фото горки в социальных сетях, на снимках видно, что съезжать с горки дети должны прямиком в железный забор, который огораживает территорию школы от проезжей части.
Многие омичи поддержали строителей, аргументируя это тем, что дети, которые катятся с горки хотя бы не выезжают на проезжую часть.
- Это лучше, чем на дорогу под колеса, - пишут они.
Другие же горожане сильно возмущены. Скатившись с такой горки и ударившись о железный забор, можно получить серьезные травмы. Особенно опасно могут травмироваться малыши, которые не понимают, как нужно затормозить.