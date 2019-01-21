2019-01-21T06:55:18+03:00
Общество

Омским школьникам построили горку с выездом прямо в забор

Кататься там очень опасно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омским школьникам построили горку с выездом в заборОмским школьникам построили горку с выездом в заборФото: vk.com
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Ледяную горку построили на территории Лицея №66, расположенного на улице Рабиновича в центре Омска. Горожане опубликовали фото горки в социальных сетях, на снимках видно, что съезжать с горки дети должны прямиком в железный забор, который огораживает территорию школы от проезжей части.

Многие омичи поддержали строителей, аргументируя это тем, что дети, которые катятся с горки хотя бы не выезжают на проезжую часть.

- Это лучше, чем на дорогу под колеса, - пишут они.

Другие же горожане сильно возмущены. Скатившись с такой горки и ударившись о железный забор, можно получить серьезные травмы. Особенно опасно могут травмироваться малыши, которые не понимают, как нужно затормозить.

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