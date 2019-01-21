Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке
Свалку устроили прямо в лесополосе
Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:
В Омске то и дело в разных местах возникают самовольные свалки, которые устраивают сами местные жители. Очередные завалы мусора обнаружил житель Октябрьского округа. В паблике «Инцидент Омск» он разместил фото, на котором видно, как отходами завалили ближайшую лесополосу. Все происходит в Чкаловском поселке.
- Рядом находится филиал «Полета», и мусор строительный. Хочется, чтобы были приняты меры, - негодует омич.