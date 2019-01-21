2019-01-21T06:19:26+03:00
Общество

Омич пожаловался на кучу мусора в Чкаловском поселке

Свалку устроили прямо в лесополосе
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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В Омске то и дело в разных местах возникают самовольные свалки, которые устраивают сами местные жители. Очередные завалы мусора обнаружил житель Октябрьского округа. В паблике «Инцидент Омск» он разместил фото, на котором видно, как отходами завалили ближайшую лесополосу. Все происходит в Чкаловском поселке.

- Рядом находится филиал «Полета», и мусор строительный. Хочется, чтобы были приняты меры, - негодует омич.

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