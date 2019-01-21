Омички на ходу выпрыгнули из машины неадекватного таксиста

СЕГОДНЯ 04:58 2019-01-21T04:58:54+03:00

Мужчина к приезду гаишников был уже без сознания. Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Натерпеться страху пришлось омичкам, вызвавшим такси в эти выходные. Водитель забрал их по указанному адресу и повез домой. Девушки не сразу обратили внимание на состояние таксиста. Однако через пару минут они поняли: водитель сильно пьян. Несколько раз по пути машина попала в мелкое ДТП.

- На просьбы девушек остановить автомобиль, водитель продолжал движение, совершая еще более опасные маневры. Девушки кричали, просили, молили, но ничто не помогало, - рассказывают очевидцы в соцсетях.

В конце концов перепуганные клиенты решили на ходу выпрыгнуть из машины. После этого они сообщили в полицию. К моменту приезда гаишников таксист был уже в бессознательном состоянии. А его машины заглохла прямо посреди улицы Богдана Хмельницкого.