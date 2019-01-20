Заправка новых омских автобусов обойдется в 3 раза дешевле

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-20T14:35:49+03:00

Заправка новых омских автобусов будет стоить в три раза меньше Фото: пресс-служба администрации города Омска

Изменить размер текста: A A

Накануне в Омск поступили 20 новых автобусов большой вместимости. Уже с понедельника их можно будет увидеть на дорогах города. Как рассказала мэр Омска Оксана Фадина в своем Instagram, новые автобусы будут в три раза выгоднее, чем старые.

- Автобусы марки «НефАЗ-5299-30-56» отвечают современным экологическим стандартам, так как в качестве топлива в них используется природный газ — метан. Применение этого вида топлива не только значительно снижает количество вредных выбросов, но и использовать намного экономичнее. Для сравнения: один автобус большой вместимости, работающий на дизельном топливе, только на заправку требует порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей в год. Машина на метане обойдется суммой, не превышающей 500 тысяч рублей, - написала Фадина.

Автобусы выйдут на маршруты №№ 24, 103 и 109. Вместимость таких автобусов до 106 человек.