2019-01-20T14:35:49+03:00
Общество

Заправка новых омских автобусов обойдется в 3 раза дешевле

Их пустят по центральным маршрутам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Заправка новых омских автобусов будет стоить в три раза меньшеЗаправка новых омских автобусов будет стоить в три раза меньшеФото: пресс-служба администрации города Омска
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Накануне в Омск поступили 20 новых автобусов большой вместимости. Уже с понедельника их можно будет увидеть на дорогах города. Как рассказала мэр Омска Оксана Фадина в своем Instagram, новые автобусы будут в три раза выгоднее, чем старые.

- Автобусы марки «НефАЗ-5299-30-56» отвечают современным экологическим стандартам, так как в качестве топлива в них используется природный газ — метан. Применение этого вида топлива не только значительно снижает количество вредных выбросов, но и использовать намного экономичнее. Для сравнения: один автобус большой вместимости, работающий на дизельном топливе, только на заправку требует порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей в год. Машина на метане обойдется суммой, не превышающей 500 тысяч рублей, - написала Фадина.

Автобусы выйдут на маршруты №№ 24, 103 и 109. Вместимость таких автобусов до 106 человек.

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