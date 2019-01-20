2019-01-20T12:44:51+03:00
Общество

После потепления в Омске резко похолодает

Ожидается до -25
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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После потепления в Омске резко похолодаетПосле потепления в Омске резко похолодаетФото: Евгения ГУСЕВА
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данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра 21 января в Омске будет тепло всего -3..-8 градусов. Однако подует сильный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается снег, туман и изморозь.

Резко похолодает уже на следующий день. Во вторник, 22 января, места и похолодает до -25 градусов, температура в Омске ночью будет в пределах -15..-20 градусов, ветер порывами до 15 метров в секунду, днем -10..-15 градусов.

По данным открытых интернет источников, такая температура продержится в Омске всю рабочую неделю, а к следующим выходным в наш город придут настоящие сибирские морозы.

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