2019-01-20T09:53:08+03:00
Происшествия

На омской трассе автобус с пассажирами улетел в кювет

В нем находились 13 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На омской трассе автобус с пассажирами улетел в кюветНа омской трассе автобус с пассажирами улетел в кюветФото: vk.com
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Авария произошла на трассе под Омском накануне поздно вечером. Очевидцы в социальных сетях опубликовали фотографии с места ДТП. На 24 километре трассы Омск-Черлак в районе поселка Иртышский водитель микроавтобуса не справился с управлением, столкнулся с машиной «Киа» и вылетел в кювет.

Очевидцы сообщают, что на момент аварии в автобусе было 13 пассажиров, все они ехали из Омска в казахстанский Павлодар. Пассажиры автобуса отделались лишь легким испугом, в аварии никто не пострадал. Сильные повреждения получила легковушка.

Омичи пишут, что они в ожидании оформления всех документов на месте аварии провели около четырех часов. Многие утверждают, что причиной аварии стал густой туман, окутавший вчера вечером город и область. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

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