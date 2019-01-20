2019-01-20T08:42:48+03:00
Общество

Целитель из телепередачи обманул омичку на полмиллиона

Мошенника пока не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Целитель из телепередачи обманул омичку на полмиллионаЦелитель из телепередачи обманул омичку на полмиллионаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Женщина смотрела передачу об экстрасенсах, в перерыве она увидела рекламу некоего «целителя». Позвонив по номеру из рекламы, 47-летняя омичку узнала, что на нее наложена порча. Ей назначили дату лечебного сеанса, за который нужно заплатить 25 тысяч рублей. Доверчивая женщина перевела деньги на карту.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, одним сеансом лечение не закончилось. С октября по январь «целители» требовали все большие и большие суммы от омички, она исправно платила им деньги, занимая их у знакомых. Женщина даже взяла несколько кредитов в банке.

В январе мошенники перестали выходить с ней на связь и она вновь позвонила по номеру из рекламы. Там ей сказали, что «целителя» не существует и предложили страховку за 65 тысяч, после которой можно вернуть деньги. После оплаты с сибирячкой так никто и не связался, поэтому она пошла в полицию. Мошенников пока не нашли, все звонки были из Московской области.

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