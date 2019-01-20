СЕГОДНЯ 08:12 2019-01-20T08:12:55+03:00

Двое омичей попали в смертельное ДТП в Татарстане Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Страшная авария произошла накануне ночью на трассе Москва-Челябинск в Татарстане. На 1256-ом километре дороги в Бавлинском районе республики 22-летняя омичка на большой скорости вылетела на встречную полосу. Там она лоб в лоб столкнулась с «Камазом». В легковушке «Датсун» помимо женщины находился еще 42-летний омич.

Как сообщили в пресс-службе полиции Татарстана, пассажир легковушки от сильного удара погиб на месте. Приехавшие медики на скорой увезли омичку, однако она получила серьезные травмы, и в реанимации ближайшего города Бавлы она умерла.

Водитель «Камаза» в аварии не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.