2019-01-20T08:12:55+03:00
Происшествия

Двое омичей попали в смертельное ДТП в Татарстане

Они столкнулись с «Камазом»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Двое омичей попали в смертельное ДТП в ТатарстанеДвое омичей попали в смертельное ДТП в ТатарстанеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла накануне ночью на трассе Москва-Челябинск в Татарстане. На 1256-ом километре дороги в Бавлинском районе республики 22-летняя омичка на большой скорости вылетела на встречную полосу. Там она лоб в лоб столкнулась с «Камазом». В легковушке «Датсун» помимо женщины находился еще 42-летний омич.

Как сообщили в пресс-службе полиции Татарстана, пассажир легковушки от сильного удара погиб на месте. Приехавшие медики на скорой увезли омичку, однако она получила серьезные травмы, и в реанимации ближайшего города Бавлы она умерла.

Водитель «Камаза» в аварии не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После потепления в Омске резко похолодает
На омской трассе автобус с пассажирами улетел в кювет
Целитель из телепередачи обманул омичку на полмиллиона
Архив омской группы «Гражданская оборона» выставят на аукцион
В Омске электромонтер вынес с завода деталей почти на полмиллиона рублей
Из-за салюта, взорвавшегося в Омске в толпе людей, возбудили уголовное дело
Тройное ДТП под Омском - один человек погиб, пятеро в больнице
Сбербанк и правительство Югры расширяют сотрудничество по реализации проектов с применением ГЧП
В Омске загорелся пассажирский автобус
На омском вокзале появилась электронная очередь
За год в Омской области больше всего подорожали сахар и яйца
Жители сгоревшего в Омске дома просят помощи
На трассе в Омской области перевернась машина - пострадали 7 человек
Пьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночью
Мэр Омска опровергла слухи о своем уходе из-за отставки зама
89-летняя омичка «сняла порчу» за 900 тысяч
«Росводоканал Омск»: в 2018 году горожане передали показания счетчиков 2,4 млн раз