Архив омской группы «Гражданская оборона» выставят на аукцион

19 Янв. 18:54 2019-01-19T18:54:51+03:00

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Архив группы «Гражданская оборона», основанной омичом Егором Летовым, пойдет с молотка. По данным аукционного дома «Литфонд», торги состоятся 24 января.

- Данный архив, связанный с деятельностью легендарной группы «Гражданская оборона», - один из немногих сохранившихся документальных источников музыкальной и творческой деятельности Егора Летова и компании. Представляет коллекционную ценность музейного уровня, - говорится в аннотации. Стартовая цена лота составляет 340-350 тысяч рублей.

Уникальный архив культовой панк-группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова представлен периодом с 1980-х 2000-е годы. Он состоит из рукописей, автографов, документов, аудио и видео пленок, фотографий Егора Летова и «Гражданской обороны».