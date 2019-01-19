В Омске электромонтер вынес с завода деталей почти на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-19T10:26:00+03:00

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На омском заводе, где производят металлические изделия, не досчитались сразу 12 медных индукторов. Общую стоимость пропажи оценили в 420 тысяч рублей. руководство предприятия обратилось за помощью в полицию.

Стражи порядка смогли вычислить, кто из сотрудников таким нехитрым способом решил увеличить свои заработки. Им оказался местный электромонтер.

- Сопоставив рабочий график сотрудников предприятия и примерное время пропажи индукторов, полицейские определили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний электромонтер, работавший в ночную смену, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - В течение четырех смен мужчина, пользуясь взятыми в цеху инструментами, распиливал индукторы пополам на фрагменты весом в пять-шесть килограмм. Затем выносил их с территории предприятия и сдавал приемщице, работавшей неофициально в гаражном кооперативе на соседней улице. Женщина затем сдавала медный лом в пункт приема цветных металлов.

Если причастность подозреваемого к краже докажут, ему грозит до 6 лет колонии.