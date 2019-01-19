Из-за салюта, взорвавшегося в Омске в толпе людей, возбудили уголовное дело
Драмой обернулась поездка в Омск год для 47-летней гостьи нашего города. В новогоднюю ночь женщина в супругом пошли гулять в парк на улице Гашека. Внезапно сильно пьяный мужчина поджег коробку с петардами и зачем-то начал по ней скакать, та перевернулась - горящие фейерверки начали разлетаться в людей и припаркованные неподалеку машины.
Сильнее всего пострадала как раз эта женщина. Ее на «скорой» увезли в больницу. Врачи пытались спасти ее поврежденный глаз, но орган все же пришлось ампутировать. Сейчас потерпевшей предстоит длительное и дорогостоящее лечение.
Хулигана, по вине которого все произошло, пока найти так и не удалось.
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к произошедшему, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Уголовным законодательством за совершение данных деяний предусмотрено наказание, в том числе и в виде лишения свободы на срок до пяти лет.