Тройное ДТП под Омском - один человек погиб, пятеро в больнице

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-19T09:49:57+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 19 января. В 1:10 в полицию позвонили очевидцы случившегося. В аварию попали сразу три автомобиля.

Приехавшие на место полицейские предварительно установили, что 36-летняя женщина-водитель «Хонды» выехала на встречную полосуя, где столкнулась с автомобили «Хендай Соната» и ВАЗ-21213.

- Жуткая авария на Красноярском тракте за Береговым. «Хендай Соната» и «Хонда». Лоб в лоб. 5 или 6 сильно пострадавших, - рассказывают в социальных сетях очевидцы. - Из «Хендая» без МЧС не смогли изъять пострадавших. Водителя сильно зажало.

В результате происшествия 42-летний мужчина, управлявший автомобилем «Хендай», погиб от полученных травм на месте аварии. Еще пятерых - водителя «Хонды», ее пассажира и троих людей, находившихся в салоне «Хендай» - увезли в больницу.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают полицейские.