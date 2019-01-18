В Омске загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-18T14:22:21+03:00

Людей в салоне не было

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Старенький ЛиАЗ ехал со станции техобслуживания, пассажиров в нем не было. Сегодня днем в районе улицы 25-ая Рабочая в Октябрьском округе автобус загорелся прямо во время движения. Очевидцы опубликовали фото с мета происшествия по которым видно, что у автобуса загорелся моторный отсек.

На место пожара водитель сразу же вызвал спасателей. Они оперативно оградили место ЧП и потушили огонь. В результате пожара был поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автобуса.

В Омск между тем сегоднгя пришла партия из 20 новых больших автобусов, которые выйдут на городские маршруты 24 и 109 в ближайшие дни.