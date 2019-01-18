2019-01-18T14:09:21+03:00
Общество

На омском вокзале появилась электронная очередь

Билет в кассе можно будет купить быстрее
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На омском вокзале появилась электронная очередьНа омском вокзале появилась электронная очередьФото: пресс-служба администрации города Омска
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На железнодорожном вокзале Омска появилась электронная очередь. Теперь вместо живой очереди в кассу за билетами пассажирам нужно взять талончик и ждать приглашения к окну кассы. Как рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, помимо терминалов для выдачи талонов и электронных табло в кассовом зале установили lдополнительные сидения. Еще одно табло разместили в соседнем зале ожидания.

Раньше пассажирам приходилось долго стоять у касс, чтобы не потерять место в очереди. Теперь же за все отвечает электронная система, которая пригласит человека с талончиком к нужному окну, когда там закончат обслуживать предыдущего пассажира. В пресс-службе рассказали, что это поможет ускорить процесс продажи билетов.

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