На омском вокзале появилась электронная очередь
На железнодорожном вокзале Омска появилась электронная очередь. Теперь вместо живой очереди в кассу за билетами пассажирам нужно взять талончик и ждать приглашения к окну кассы. Как рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, помимо терминалов для выдачи талонов и электронных табло в кассовом зале установили lдополнительные сидения. Еще одно табло разместили в соседнем зале ожидания.
Раньше пассажирам приходилось долго стоять у касс, чтобы не потерять место в очереди. Теперь же за все отвечает электронная система, которая пригласит человека с талончиком к нужному окну, когда там закончат обслуживать предыдущего пассажира. В пресс-службе рассказали, что это поможет ускорить процесс продажи билетов.