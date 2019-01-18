За год в Омской области больше всего подорожали сахар и яйца

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-18T14:02:40+03:00

За год яйца в магазинах омской области подорожали почти на 21%. Фото: Артем КИЛЬКИН

А более высокий рост цен на непродовольственные товары объясняют повышением стоимости топлива

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По итогам 2018 года Омскстат опубликовал данные по изменению цен. В среднем за год продукты подорожали на 3,6%, услуги - на 4,9%.

По версии аналитиков более высокий рост цен на непродовольственные товары обусловлен повышением цен на топливо (на 17,9%).

Существеннее всего за прошлый год выросли в стоимости табачные изделия (на 14,2%), пиломатериалы (на 10,4%) и моторное топливо (10%). Цена бензина увеличилась на 9,1%.

Из продовольственных товаров самая большая наценка зафиксирована на сахар (на 33,8%), яйца (на 20,7%). А вот овощи в целом подорожали незначительно (на 3,8%). Цена этой категории продуктов зависит от сезонных колебаний.

Дороже стало обходиться омичам и образование, получаемое на коммерческой основе: частные школы на 12%, вузы - на 11,6%. А вот учиться в колледжах и техникумах стало немного подешевле - на 0,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания по региону составляла в конце декабря 3379 рублей 21 копейку в месяц. По сравнению с концом ноября стоимость продуктовой корзины выросла на 4,1%, с начала 2018 года - на 3,9%.