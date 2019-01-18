Жители сгоревшего в Омске дома просят помощи

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-18T13:48:31+03:00

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Сегодня на окраине города в Нефтяниках на берегу Иртыша случился страшный пожар. Там сгорел двухквартирый частный дом. Пожарные тушили огонь почти шесть часов. Поблизости не было воды, чтобы наполнить пожарные машины, поэтому тушение огня сильно затянулось.

От их дома остались только стеныФото: vk.com

Фото: vk.com

Жители дома выбежали на улицу в чем были, благодаря этому им удалось спастись и никто не пострадал. В доме сгорело буквально все, у людей не осталось даже одежды. В соцсетях они просят о помощи. Прежде всего, нужна теплая одежда, также можно привозить старую мебель.

- Деньги не нужны. Нужны вещи, мебель. Мужские вещи размер 48-52, обувь 40-44. Женские размер 50-54, обувь 38-40, - написала девушка, прося о помощи.