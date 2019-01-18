На трассе в Омской области перевернась машина - пострадали 7 человек

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-18T12:42:14+03:00

По предварительным данным, водитель был трезв

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Серьезное ДТП случилось сегодня, 18 января, примерно в час дня на 126 км трассы Омск - Черлак.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением. Легковушку занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП 7 пассажиров, личность которых в настоящее время устанавливается, обратились за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции. - Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.