2019-01-18T12:42:14+03:00
Происшествия

На трассе в Омской области перевернась машина - пострадали 7 человек

По предварительным данным, водитель был трезв
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП случилось сегодня, 18 января, примерно в час дня на 126 км трассы Омск - Черлак.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением. Легковушку занесло, она вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП 7 пассажиров, личность которых в настоящее время устанавливается, обратились за медицинской помощью, - сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции. - Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске загорелся пассажирский автобус
На омском вокзале появилась электронная очередь
За год в Омской области больше всего подорожали сахар и яйца
Жители сгоревшего в Омске дома просят помощи
Пьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночью
Мэр Омска опровергла слухи о своем уходе из-за отставки зама
89-летняя омичка «сняла порчу» за 900 тысяч
«Росводоканал Омск»: в 2018 году горожане передали показания счетчиков 2,4 млн раз
В мэрию Омска ищут главного архитектора на оклад в 63 тысячи
В УФАС не нашли нарушений в повышении цен на бензин в Омске
На берегу Иртыша 6 часов тушили частный дом
На «Почте России» прокомментировали уголовное дело сотрудницей омского отделения, укравшей 8,5 млн
В Омске школьникам грозит до 10 лет тюрьмы за закладки наркотиков
К бывшему заместителю мэра Омска подали иск на 24 млн рублей
Сбербанк проведёт Global Cyber Week
В Омске в новогоднюю ночь таксист присвоил забытый клиентом кошелек
В Большереченском зоопарке родились сурикаты
В Омске коммунальщики почистят от снега зауженные дороги и уберут колеи
Омский боец Шлеменко попал в аварию, когда вез детей из садика
Начальницу почты в Омской области обвиняют в краже 8,5 млн
В Омске на Крещение будет тепло
В Омске иномарка на переходе сбила 6-летнего мальчика
Омичей угостят бесплатным холодцом
Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, каким будет тариф на вывоз мусора в Омске
Омский вице-мэр Денежкин прокомментировал свою отставку
Работник СТО угнал иномарку клиента и разбил ее
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники