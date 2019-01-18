2019-01-18T12:41:48+03:00
Происшествия

Пьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночью

Они сами рассказали о наркотиках
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночьюПьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночьюФото: Росгвардия по Омской области
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Накануне ночью в парке Кировского округа Омска росгвардейцы заметили машину «ВАЗ-2114» с разбитым бампером. Они решили ее остановить, но водитель начал резко увеличивать скорость. Через некоторое время он заехал в тупик. Росгвардейцы попытались выяснить у водителя и его пассажира, что же они делают в парке поздней ночью.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчины были сильно пьяны, но они честно признались, что в парке они искали закладки с наркотиками. Когда у них попросили документы и права, оказалось, что 23-летний водитель машины уже лишен водительских прав до 2020 года за то, что он также ездил пьяным за рулем. Водителя передали приехавшему экипажу ГИБДД, который доставил его в отделение полиции.

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