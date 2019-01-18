Пьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночью

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-18T12:41:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне ночью в парке Кировского округа Омска росгвардейцы заметили машину «ВАЗ-2114» с разбитым бампером. Они решили ее остановить, но водитель начал резко увеличивать скорость. Через некоторое время он заехал в тупик. Росгвардейцы попытались выяснить у водителя и его пассажира, что же они делают в парке поздней ночью.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчины были сильно пьяны, но они честно признались, что в парке они искали закладки с наркотиками. Когда у них попросили документы и права, оказалось, что 23-летний водитель машины уже лишен водительских прав до 2020 года за то, что он также ездил пьяным за рулем. Водителя передали приехавшему экипажу ГИБДД, который доставил его в отделение полиции.