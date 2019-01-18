Мэр Омска опровергла слухи о своем уходе из-за отставки зама

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-18T12:23:39+03:00

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В последние несколько дней в СМИ появились слухи о возможном уходе мэра Омска Оксаны Фадиной в длительный отпуск. Эти слухи были связаны с отставкой ее зама – Дениса Денежкина. Мэр поспешила опровергнуть эти слухи, отметив, что ей предстоит реализовать еще много проектов.

- Все пишут, а у меня нет возможности развеять эти слухи. Это всё не правда. Клятву я давала 8 декабря совершенно с иной целью. Мне с вами приятно работать. Я это не скрываю и это не лесть. Мы будем работать, проектов очень много. Очень много сил было положено в 2018 году, - рассказал Фадина НГС сегодня на презентации новых автобусов.

В конце декабря мэр города также заявляла, что намерена отработать пять лет на посту мэра.