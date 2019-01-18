89-летняя омичка «сняла порчу» за 900 тысяч

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-18T12:12:31+03:00

Если вы знаете, где находятся разыскиваемые, позвоните по телефонам: 79-33-02, 40-04-04. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, после этого бабушке стало еще хуже - у нее не стало денег

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Домой к 89-летней жительнице Ленинского округа пришли две незнакомки. Женщины предложили пенсионерки помочь по дому. Потом одна из них напугала хозяйку, заявив, что на ней «порча».

- Для проведения магического ритуала по снятию недуга потребовались деньги и ценные вещи. Одна злоумышленница побывала с пожилой женщиной в банке, где были сняты все накопления в сумме 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Другая - вместе с золотой цепочкой заявительницы завернула деньги в платок и в тот момент, когда потерпевшая переодевалась в другой комнате, провела некоторые манипуляции. Какие именно, пенсионерка обнаружила уже позже. Оставшись дома одна, она увидела, что в свертке лежат лишь газетные листы.

Приметы подозреваемых:

Первой женщине на вид около 40 лет, рост 160-165 см. Была одета в шапку темного цвета, черный пуховик.

Второй женщине на вид около 40 лет, рост 165-170 см. Была одета в белую шапку и куртку ниже пояса.

Теперь аферисток ищут полицейские. Если вы знаете, где они находятся, позвоните по телефонам: 79-33-02, 40-04-04.