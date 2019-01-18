2019-01-18T12:12:31+03:00
Происшествия

89-летняя омичка «сняла порчу» за 900 тысяч

Правда, после этого бабушке стало еще хуже - у нее не стало денег
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Если вы знаете, где находятся разыскиваемые, позвоните по телефонам: 79-33-02, 40-04-04.Если вы знаете, где находятся разыскиваемые, позвоните по телефонам: 79-33-02, 40-04-04.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Домой к 89-летней жительнице Ленинского округа пришли две незнакомки. Женщины предложили пенсионерки помочь по дому. Потом одна из них напугала хозяйку, заявив, что на ней «порча».

- Для проведения магического ритуала по снятию недуга потребовались деньги и ценные вещи. Одна злоумышленница побывала с пожилой женщиной в банке, где были сняты все накопления в сумме 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Другая - вместе с золотой цепочкой заявительницы завернула деньги в платок и в тот момент, когда потерпевшая переодевалась в другой комнате, провела некоторые манипуляции. Какие именно, пенсионерка обнаружила уже позже. Оставшись дома одна, она увидела, что в свертке лежат лишь газетные листы.

Приметы подозреваемых:

Первой женщине на вид около 40 лет, рост 160-165 см. Была одета в шапку темного цвета, черный пуховик.

Второй женщине на вид около 40 лет, рост 165-170 см. Была одета в белую шапку и куртку ниже пояса.

Теперь аферисток ищут полицейские. Если вы знаете, где они находятся, позвоните по телефонам: 79-33-02, 40-04-04.

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске загорелся пассажирский автобус
На омском вокзале появилась электронная очередь
За год в Омской области больше всего подорожали сахар и яйца
Жители сгоревшего в Омске дома просят помощи
На трассе в Омской области перевернась машина - пострадали 7 человек
Пьяных омичей, искавших закладки в парке на машине, поймали ночью
Мэр Омска опровергла слухи о своем уходе из-за отставки зама
«Росводоканал Омск»: в 2018 году горожане передали показания счетчиков 2,4 млн раз
В мэрию Омска ищут главного архитектора на оклад в 63 тысячи
В УФАС не нашли нарушений в повышении цен на бензин в Омске
На берегу Иртыша 6 часов тушили частный дом
На «Почте России» прокомментировали уголовное дело сотрудницей омского отделения, укравшей 8,5 млн
В Омске школьникам грозит до 10 лет тюрьмы за закладки наркотиков
К бывшему заместителю мэра Омска подали иск на 24 млн рублей
Сбербанк проведёт Global Cyber Week
В Омске в новогоднюю ночь таксист присвоил забытый клиентом кошелек
В Большереченском зоопарке родились сурикаты
В Омске коммунальщики почистят от снега зауженные дороги и уберут колеи
Омский боец Шлеменко попал в аварию, когда вез детей из садика
Начальницу почты в Омской области обвиняют в краже 8,5 млн
В Омске на Крещение будет тепло
В Омске иномарка на переходе сбила 6-летнего мальчика
Омичей угостят бесплатным холодцом
Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, каким будет тариф на вывоз мусора в Омске
Омский вице-мэр Денежкин прокомментировал свою отставку
Работник СТО угнал иномарку клиента и разбил ее
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники