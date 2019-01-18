2019-01-18T11:17:40+03:00
Общество

В мэрию Омска ищут главного архитектора на оклад в 63 тысячи

Сейчас эта должность вакантна
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В мэрию Омска ищут главного архитектора на оклад в 63 тысячиВ мэрию Омска ищут главного архитектора на оклад в 63 тысячиФото: Олег УКЛАДОВ
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На этой неделе в омской мэрии открылась вакансия на должность директора департамента архитектуры и градостроительства, главного архитектора Омска. Ее открыли в связи с уходом по собственному желанию Игоря Павлова в конце декабря. Временно исполняет обязанности архитектора сейчас Николай Кравченко, пришедший в мэрию в мае это года.

Зарплата у главного архитектора предполагается от 50 до 63 тысяч. Контракт бессрочный, однако, кандидата предупреждают о ненормированном рабочем дне и частных командировках – они будут забирать 20% рабочего времени. Документы от соискателей принимаются до 28 июня 2019 года. За подробностями можно обращаться по телефону 21-67-24.

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