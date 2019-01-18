2019-01-18T10:51:16+03:00
Общество

В УФАС не нашли нарушений в повышении цен на бензин в Омске

В повышении виноват НДС
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В УФАС не нашли нарушений в повышении цен на бензин в ОмскеВ УФАС не нашли нарушений в повышении цен на бензин в ОмскеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ранее жители города жаловались на необоснованное увеичение цен на бензин сразу на нескольких заправках Омска и области. В Управлении федеральной антимонопольной службы по Омской области заявили, что бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 1,6%. Как выяснилось, во всем виноват НДС.

- Рост розничных цен на нефтепродукты обусловлен повышением с 01.01.19 ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %, - сообщают в ведомстве.

Антимомнопольная служба отмечает, что такое подорожание топлива находится в пределах нормы. Правительство приказом от 31 октября объявило о сдерживании цен на топливо до 31 марта. Рост цен в этот период до 1,7% не нарушает законодательства

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