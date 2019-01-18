На берегу Иртыша 6 часов тушили частный дом

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-18T10:21:38+03:00

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Пожар произошел в доме на лице Студенческая в Советском округе. Местные жители вызвали спасателей. Когда они приехали, пламенем уже был охвачен весь большой дом. Как сообщают в пресс-службе МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Спасатели опасались, что огонь может перекинуться на соседние здания, поэтому к тушению пожара привлекли дополнительную технику. К тому же вблизи пожара не было воды, для наполнения пожарных цистерн. С огнем могли справиться только через шесть часов после начала пожара. При пожаре никто не пострадал, дом тушили 54 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.