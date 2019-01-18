На «Почте России» прокомментировали уголовное дело сотрудницей омского отделения, укравшей 8,5 млн

СЕГОДНЯ 09:36 2019-01-18T09:36:47+03:00

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Напомним, начальницу почтового отделения в Таврическом районе обвиняют в хищении у клиентов и работодателя в общей сложности 8,5 млн рублей. В «Почте России» прокомментировали ситуацию.

- УФПС Омской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками филиала в ходе служебной проверки в 2018 году, - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Омской области Вера Баринова. - Похищенные денежные средства были предназначены для операционной деятельности предприятия. Результаты внутреннего расследования были переданы в правоохранительные органы. Предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании. Сотрудница уволена. Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, все выплаты им были произведены в срок и в полном объеме.