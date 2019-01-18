2019-01-18T09:28:48+03:00
Происшествия

В Омске школьникам грозит до 10 лет тюрьмы за закладки наркотиков

Их поймали с крупной партией зелья [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске школьникам грозит до 10 лет тюрьмы за закладки наркотиковВ Омске школьникам грозит до 10 лет тюрьмы за закладки наркотиковФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Учеников 11 класса одной из городских школ Кировского округа полицейские недавно задержали, когда они собирались делать закладки наркотиков. 17-летние омичи рассказали оперативникам, что идея распространять наркотики им пришла, когда они искали высокооплачиваемую работу в интернете. Там им и предложили делать закладки с «солью».

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, у молодых закладчиков обнаружили множество маленьких свертков с наркотиками. Общая масса составила 220 граммов. Сейчас парней отпустили под подписку о невыезде, учитывая возраст преступников, им может грозить до 10 лет тюрьмы. На видео с задержания подростки выглядят очень растерянно, неуверенно отвечая, что в свертках у них стероиды.

Омских школьников поймали на закладках наркотиков.

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