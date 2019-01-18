2019-01-18T09:12:53+03:00
Общество

К бывшему заместителю мэра Омска подали иск на 24 млн рублей

Он задолжал агрокомплексу «Дружино»
Анна МИКУЛА
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Напомним, накануне в горадминистрации подтвердили отставку вице-мэра, директор депатрамента имущественных отношений Дениса Денежкина. А еще раньше в отношении него был подан иск от агрохолдинга «Дружино».

Эту информацию подтвердили в Кировском районном суде, куда дело поступило 14 января.

Напомним, еще до того, как стать чиновником Денис Денежкин занимался бизнесом. В 2015-2016 годах он заказал в «Дружино» партию продукции почти на 50 млн рублей. Но полностью рассчитаться за поставку не смог. На данный момент агрохолдинг проходит процедуру банкротства.

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