2019-01-18T08:46:20+03:00
Общество

В Омске в новогоднюю ночь таксист присвоил забытый клиентом кошелек

Он отказался его возвращать за маленькое вознаграждение
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в новогоднюю ночь таксист присвоил забытый клиентом кошелекВ Омске в новогоднюю ночь таксист присвоил забытый клиентом кошелекФото: Мария ЛЕНЦ
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В новогоднюю ночь омич возвращался домой и решил поехать на такси. Молодой человек оставил в машине кошелек, в котором было 6 тысяч рублей. Парень обнаружил пропажу кошелька только дома. Он решил позвонить водителю и спросить про оставленный кошелек. Омич предложил водителю вознаграждение, однако тому сумма показалась слишком маленькой. Возвращать кошелек он отказался.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, к ним пришел клиент таксиста и заявил о краже. Стражи порядка задержали таксиста, когда он в очередной раз вышел на работу. Полицейским он сказал, что уже потратил все деньги из кошелька. На мужчину завели уголовное дело за кражу, теперь ему может грозить до 2 лет тюрьмы.

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