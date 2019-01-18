2019-01-18T08:26:36+03:00
Дом. Семья

В Большереченском зоопарке родились сурикаты

Скоро малышам будут выбирать имена
Анна МИКУЛА
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Фото: Большереченский зоопаркФото: Большереченский зоопарк
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У пары сурикатов появились двое малышей. Пока они еще совсем маленькие, но уже не боятся посетителей и охотно позируют перед фотоаппаратом.

- В семействе наших сурикатов - очередное пополнение! - рассказали в Большереченском зоопарке. - Два замечательных и шустрых малыша совсем не отстают от своих старших собратьев, все время что-то роют, копают, бегают и веселятся!

Как только они окончательно окрепнут, в зоопарке объявят конкурс среди посетителей на имена для новых питомцев.

Фото: Большереченский зоопарк

Фото: Большереченский зоопарк

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