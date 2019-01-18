В Омске коммунальщики почистят от снега зауженные дороги и уберут колеи

СЕГОДНЯ 08:10 2019-01-18T08:10:41+03:00

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Дорожники Омска отчитались за проделанную работу. Омичи жалуются на уборку снега в их дворах и на второстепенных улицах – такие записи появляются в омских пабликах по несколько раз за день. Однако дорожники уверяют, что с начала зимнего сезона они вывезли из Омска 372 тысяч кубометров снега, а за последние сутки больше 10 тысяч кубов.

- В настоящее время особое внимание уделяем ликвидации зауженности и колейности на второстепенных улицах, межквартальных проездах, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.

Жаловаться на уборку снега можно напрямую в департамент по горячей линии, также можно писать в соцсетях. Некоторые дороги и проезды коммунальщики очистили только после публикации фото сугробов в интернете.