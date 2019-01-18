2019-01-18T08:10:41+03:00
Общество

В Омске коммунальщики почистят от снега зауженные дороги и уберут колеи

Омичи могут жаловаться на уборку снега в департамент
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске коммунальщики почистят от снега зауженные дороги и уберут колеиВ Омске коммунальщики почистят от снега зауженные дороги и уберут колеиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Дорожники Омска отчитались за проделанную работу. Омичи жалуются на уборку снега в их дворах и на второстепенных улицах – такие записи появляются в омских пабликах по несколько раз за день. Однако дорожники уверяют, что с начала зимнего сезона они вывезли из Омска 372 тысяч кубометров снега, а за последние сутки больше 10 тысяч кубов.

- В настоящее время особое внимание уделяем ликвидации зауженности и колейности на второстепенных улицах, межквартальных проездах, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.

Жаловаться на уборку снега можно напрямую в департамент по горячей линии, также можно писать в соцсетях. Некоторые дороги и проезды коммунальщики очистили только после публикации фото сугробов в интернете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Росводоканал Омск»: в 2018 году горожане передали показания счетчиков 2,4 млн раз
В мэрию Омска ищут главного архитектора на оклад в 63 тысячи
В УФАС не нашли нарушений в повышении цен на бензин в Омске
На берегу Иртыша 6 часов тушили частный дом
На «Почте России» прокомментировали уголовное дело сотрудницей омского отделения, укравшей 8,5 млн
В Омске школьникам грозит до 10 лет тюрьмы за закладки наркотиков
К бывшему заместителю мэра Омска подали иск на 24 млн рублей
Сбербанк проведёт Global Cyber Week
В Омске в новогоднюю ночь таксист присвоил забытый клиентом кошелек
В Большереченском зоопарке родились сурикаты
Омский боец Шлеменко попал в аварию, когда вез детей из садика
Начальницу почты в Омской области обвиняют в краже 8,5 млн
В Омске на Крещение будет тепло
В Омске иномарка на переходе сбила 6-летнего мальчика
Омичей угостят бесплатным холодцом
Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, каким будет тариф на вывоз мусора в Омске
Омский вице-мэр Денежкин прокомментировал свою отставку
Работник СТО угнал иномарку клиента и разбил ее
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
1,1 трлн руб. потратили россияне на новогодние праздники