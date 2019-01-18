2019-01-18T08:06:44+03:00
Общество

Омский боец Шлеменко попал в аварию, когда вез детей из садика

Второй водитель также ехал за ребенком
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Неприятный инцидент произошел с Александром Шлеменко на улице Моторной на Московке. Омский боец забрал детей из садика. На выезде оттуда в его «Субару Легаси» въехал автомобиль «Рено Логан».

Обе машины двигались на небольшой скорости и только слегка задели друг друга.

- Ничего серьезного, немного царапнул машину мне. Расстроило только, что время потерял и опоздал на тренировку, - цитирует «Омскрегион» Александра Шлеменко.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, полицейских решили не вызывать.

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