2019-01-18T07:44:48+03:00
Общество

Начальницу почты в Омской области обвиняют в краже 8,5 млн

Женщина на протяжении нескольких лет обворовывала клиентов и начальство
Анна МИКУЛА
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За несколько лет женщина украла 8,5 млн.За несколько лет женщина украла 8,5 млн.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В хищении на крупную сумму обвиняют начальницу почты в Таврическом районе. По версии следствия, она в течение нескольких лет присваивала деньги клиентов и работодателя. В общей сложности похитила около 8,5 миллионов рублей. «Заработать» предприимчивой сельчанке удалось на продаже сопутствующих товаров, которыми торгует почта, а также на махинациях с пенсиями и другими переводами.

- Там немного отщипнет, здесь товара наберет, а потом по бумагам все по нулям проведет, вот и насобирала за это время порядка 8,5 млн рублей, – цитирует «СуперОмск» источник в правоохранительных органах.

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