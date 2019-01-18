Начальницу почты в Омской области обвиняют в краже 8,5 млн

СЕГОДНЯ 07:43 2019-01-18T07:44:48+03:00

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В хищении на крупную сумму обвиняют начальницу почты в Таврическом районе. По версии следствия, она в течение нескольких лет присваивала деньги клиентов и работодателя. В общей сложности похитила около 8,5 миллионов рублей. «Заработать» предприимчивой сельчанке удалось на продаже сопутствующих товаров, которыми торгует почта, а также на махинациях с пенсиями и другими переводами.

- Там немного отщипнет, здесь товара наберет, а потом по бумагам все по нулям проведет, вот и насобирала за это время порядка 8,5 млн рублей, – цитирует «СуперОмск» источник в правоохранительных органах.