В Омске на Крещение будет тепло

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-18T07:49:00+03:00

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На Крещение, которое все православные будут отмечать уже завтра, 19 января, не будет традиционных морозов. Окунания в прорубь в этом году будут проходить в аномально теплую погоду, что может расстроить любителей ледяной воды.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января днем ожидается -3...-8 градусов. Также в этот день будет небольшой снег и ветер 4-9 метров в секунду.

Потепление в нашем регионе продолжится и в следующие дни. В воскресенье потеплеет до -2...-7, а ночью похолодает до -12 градусов. На следующей неделе в Омске также ожидается потепление, температура днем будет не ниже -7..-15 градусов.