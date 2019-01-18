2019-01-18T06:51:08+03:00
Происшествия

В Омске иномарка на переходе сбила 6-летнего мальчика

Ребенка увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске иномарка на переходе сбила 6-летнего мальчикаВ Омске иномарка на переходе сбила 6-летнего мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла накануне вечером в Нефтяниках. 38-летний водитель на иномарке «Ниссан-Санни» поздно вечером ехал по улице Мамина-Сибиряка со стороны улицы Энтузиастов. В районе перекрестка с улицей 22 Апреля он не заметил пешеходов на переходе. Они переходили дорогу, а переход был нерегулируемым. Водитель не успел затормозить перед ними и сбил маленького мальчика.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 6-летнего ребенок получил травмы. Приехавшие медики увезли его в больницу. Был ли водитель пьян, пока не сообщается. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.

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