2019-01-18T06:47:20+03:00
Общество

Омичей угостят бесплатным холодцом

Необычная акция пройдет на Левобережном рынке
Анна МИКУЛА
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Омичей накормят бесплатным холодцом.Омичей накормят бесплатным холодцом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Горожан будут угощать бесплатным холодцом. Необычная дегустация традиционного блюда русской кухни пройдет сегодня, 18 января с 12.00 до 13.00 на Левобережном рынке.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений мэрии, здесь омичам не только предложат отведать холодца, но и расскажут об интересных фактах его истории, познакомят с различными рецептами приготовления.

Накануне работники МП «Муниципальные рынки» решили провести посчитать, во сколько обходится 100-граммовая порция холодца. Для сравнения были приобретены образцы готовой продукции от пяти производителей, представленной на прилавках Левобережного рынка. Еще один холодец специалисты предприятия приготовили самостоятельно из продуктов, которые также можно купить на рынке.

Блюдо получилось довольно демократичным - 100 граммов готового продукта будут стоить от 21 рубля 60 копеек до 26 рублей 30 копеек. Такая же порция холодца собственного изготовления обойдется в 15 рублей 60 копеек.

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