Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, каким будет тариф на вывоз мусора в Омске

СЕГОДНЯ 04:57 2019-01-18T04:57:33+03:00

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В 2019 году изменится система вывоза мусора. Услуга станет коммунальной, и собственники перестанут платить за нее в квитанции своей УК. Отвечать за вывоз отходов станет региональный оператор ООО "Магнит". Эта же фирма будет высылать омичам платежки.

На днях регоператор подал документы на тариф в РЭК. ООО "Магнит" оценил свои затраты в 131 рубль с человека. Но эксперт в сфере ЖКХ Александр Лихачев уверен: платить жители будут меньше.

- Если в Москве тариф 150 рублей, то кто вам сделает 131 в Омске? Конечно, такого не будет. Я думаю, что в РЭК остановятся на цифре в 115 рублейй. И с 1 апреля, в День дурака, регоператор уже приступит к работе по моим прогнозам, - считает председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев.

Объяснил он и почему ООО "Магнит" тянуло с подачей документов на тариф и не спешило приступать к вывозу мусора с 1 января, как этого требует закон.

- Во-первых, они еще не достроили к тому моменту свои мусоросортировочные заводы, значит затраты на их строительство регоператор не мог включать в тариф. К тому же не все мусорные площадки были внесены в территориальную схему. ООО "Магнит" пришлось бы убирать с них отходы за свой счет, затрат на их уборку в тарифе опять же не было бы, - объяснил Лихачев.